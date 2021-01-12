Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником и отметил их заслуги. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

По его словам, за 2020 год сотрудниками прокуратуры были выявлены более 3,5 млн нарушений закона. Кроме того, после проведенных проверок были возбуждены свыше 19 тыс. уголовных дел.

Глава государства добавил, что прокуратура является централизованным ведомством, которое выполняет важную роль по обеспечению прав и свобод россиян.

» (Прокуратура. — «Газеты.Ru») вносит серьезный вклад в развитие России как правового демократического государства», — заключил Путин.

При этом политик добавил, что ждет от ведомства «весомых результатов» в 2021 году.

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