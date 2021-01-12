Мэр Вашингтона призвала отказаться от посещения города в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер выступила с призывом к гражданам США отказаться от посещения столицы в день проведения инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

К ее заявлению также присоединились губернаторы соседних штатов Мериленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.

Баузер подчеркнула, что ее заявление сделано для обеспечения безопасности в столичном регионе 20 января на фоне беспорядков в городе на прошлой неделе, а также продолжающейся пандемии коронавируса.

Она добавила, что желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции церемонии.

Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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