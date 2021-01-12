Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Режим ЧС ввели в Тыве после землетрясения в Монголии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Режим чрезвычайной ситуации введен в шести муниципальных образованиях в Тыве после землетрясения в Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Режим ЧС объявлен на территории Кызыла и еще пяти районов, заявили местные власти.

Ранее сообщалось, что на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5, после него было зафиксировано три повторных толчка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии

Три афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.