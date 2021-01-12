Режим ЧС ввели в Тыве после землетрясения в Монголии

Режим чрезвычайной ситуации введен в шести муниципальных образованиях в Тыве после землетрясения в Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Режим ЧС объявлен на территории Кызыла и еще пяти районов, заявили местные власти.

Ранее сообщалось, что на границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5, после него было зафиксировано три повторных толчка.

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