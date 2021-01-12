Глава МИД Украины высказался против применения «Спутника V»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не поддерживает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не поддерживает применение препарата, даже если его эффективность будет доказана.

По его мнению, Россия не беспокоится о здоровье украинцев, а «заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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