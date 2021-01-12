ТАСС: командир воинской части в Московской области покончил с собой

Командир воинской части в Ступинском районе Московской области совершил суицид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Командир воинской части № 30258 совершил самоубийство. Медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что по факту произошедшего следователи начали проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СК проверяет смерть мужчины во время трансляции в интернете

— Бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» погиб в Перми