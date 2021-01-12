Афганистан ведет переговоры с РФ о возможных поставках вакцины «Спутник V»

Афганские компании ведут переговоры с российской стороной об условиях и объемах возможных поставок вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает РИА «Новости».
«Российским «Спутником V» интересуются и афганские экономоператоры», — сказал он.
По словам Кабулова, в настоящее время компании ведут переговоры с соответствующими инстанциями о конкретных условиях и объемах возможных поставок препарата.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мексика может приобрести до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
— Глава МИД Украины высказался против применения «Спутника V»