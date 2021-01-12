В Свердловской области загорелся ангар со смазочными материалами

В городе Среднеуральск в Свердловской области произошел пожар в ангаре со смазочными материалами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16.04 (14.04 мск). Инцидент произошел на улице Ленина.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 600 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из ангара самостоятельно эвакуировались пять человек.

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