СМИ: Ижевская епархия устроила на рождество цирковое шоу с козлами и свастикой

Госцирк Удмуртии организовал рождественское цирковое представление для Ижевской епархии, в котором козлы в накидках со свастиками изображали фашистов. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Госцирка.

Отмечается, что сценарий был выстроен в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Мы показывали войну, которая началась в 1941 г. Непосредственно нацистская символика была использована в эпизоде 1942 г. Он сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах, а в манеже дрессировщики в костюмах красноармейцев показывали, как прогоняют животных в попоне с нацистской символикой», — говорится в сообщении.

В Госцирке подчеркнули, что нацистская символика использовалась не для пропаганды, а как часть представления.

В Ижевской епархии отметили, что выступление осудило нацизм.

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