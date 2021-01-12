В ГД внесли законопроект о компенсациях за незаконное задержание

В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для компенсации морального вреда и ущерба, причиненного незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда, сообщает ТАСС.
Инициативой предлагается установить выплаты за незаконное задержание в качестве подозреваемого и за действия правоохранительных органов, повлекшие незаконное лишение свободы гражданина.
Как отмечается в документе, компенсации будут возмещаться за счет государства.
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