В ГД внесли законопроект о компенсациях за незаконное задержание

В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для компенсации морального вреда и ущерба, причиненного незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда, сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается установить выплаты за незаконное задержание в качестве подозреваемого и за действия правоохранительных органов, повлекшие незаконное лишение свободы гражданина.

Как отмечается в документе, компенсации будут возмещаться за счет государства.

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