Роспотребнадзор объяснил влияние мутаций COVID-19 на эффективность вакцины

Роспотребнадзор рассказал, почему мутации коронавируса нового типа не влияют на вакцинацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в ведомстве, в геноме имеется 30 тысяч нуклеотидов.

При этом все изменения между штаммами COVID-19 «укладываются в 0,1%», поэтому они не влияют на диагностику и вакцинацию, указали в Роспотребнадзоре.

Ранее российские ученые описали случай пациентки с ослабленным иммунитетом, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Они развились у 47-летней женщины с лимфомой, которая заразилась COVID-19 в апреле 2020 года во время прохождения химиотерапии. После этого ее тесты на коронавирус показывали положительные результаты до сентября.

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