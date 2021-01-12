Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

Больше 160 дел возбуждено после штурма Капитолия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

ФБР возбудило больше 160 дел после штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно, пишет The Wall Street Journal.

«За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — сказал он.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп назвал «полностью уместной» свою речь на митинге в день штурма Капитолия

Трамп заявил, что его импичмент вызовет «невероятный гнев»

СМИ узнали о предупреждении ФБР о возможных беспорядках за день до штурма Капитолия

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.