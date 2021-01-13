Француженка три года пытается доказать, что она жива

| Бернст Ю.

Француженка Жанна Пушен три года пытается доказать, что она не мертва, пишет The Guardian.

58-летняя жительница Сен-Жозефа, недалеко от Лиона, не существует в глазах администрации Франции с 2017 года, пишет издание.

Причиной стало заявление бывшего сотрудника клининговой компании француженки. Истец заявил, что Пушен мертва, не представив никаких доказательств, и суд ему поверил, не проверив информацию.

В 2004 году суд обязал Пушен выплатить бывшему сотруднику ущерб после потери фирмой крупного контракта. Однако ущерб экс-работнику никто не выплатил. Судебные тяжбы длились на протяжении последующих 13 лет. Тогда недовольный истец заявил, что его письма бывшему начальнику остались без ответа и что Пушен умерла. В 2016 году, посчитав француженку мертвой, апелляционный суд обязал ее сына и мужа возместить ущерб.

После заявления о смерти Пушен была вычеркнута из официальных документов, что сделало недействительным ее удостоверение личности, водительские права, банковский счет, медицинскую страховку и другие официальные документы, необходимые для доказательства ее существования.

«Бабушке моего мужа 102 года ... она пережила многое, включая войну, но она говорит, что никогда не страдала так сильно, как я», — прокомментировала происходящее француженка.