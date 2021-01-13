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Общество. Новости

Психолог рассказал, как преодолеть апатию после праздников

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Клинический психолог Артур Гараганов рассказал, как преодолеть апатию после праздников, передает радио Sputnik.

По словам специалиста, вялость и апатия после новогодних праздников могут быть результатом переизбытка углеводов в рационе, поэтому важно переходить к более здоровому питанию.

Гараганов отметил, что после режима вседозволенности особенно трудно перейти к режиму снижения веса. «Человек не готов к этому ни психологически, ни физиологически», — говорит психолог.

Он посоветовал постепенно уменьшать дозу углеводов.

Гараганов напомнил, что жирная, калорийная, мучная пища дает силы и энергию только в момент, когда мы ее употребляем, а в остальное время «держит нас в апатичном состоянии».

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