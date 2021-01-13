В Еврейской автономии ввели двухмесячный карантин из-за бешеной волчицы

В селе Новотроицкое Ленинского района Еврейской автономной области ввели двухмесячный карантин из-за бешеной волчицы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление ветеринарии правительства области.

Отмечается, что в ночь со 2 на 3 января волчица загрызла двух собак, покусала лошадь и напала на фермера. Мужчина смог ее задушить. Позже специалисты установили, что волчица болела бешенством.

«Накладываем карантин на село Новотроицкое. Все положенные мероприятия по ликвидации очагов инфекции территории, где появлялась волчица, проводятся уже с утра 3 января, как только мы узнали об инциденте», — говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили семь очагов инфекции. Подчеркивается, что ветеринары уже вакцинировали всех животных в селе и будут наблюдать, не проявится ли бешенство. Если оно обнаружится, животные погибнут.

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