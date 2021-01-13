Почти половина россиян довольны своей жизнью

Почти половина россиян (47%) оказались довольны своей жизнью к концу 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Отчасти удовлетворены жизнью 25% соотечественников, не устраивает текущее положение дел 26% респондентов.

«В конце трудного пандемического года россияне оценивали сложившуюся в стране ситуацию двойственно: 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой», — говорится в исследовании.

Что касается экономической ситуации в стране, то положительно ее оценивают 15% опрошенных, средние оценки дали 45%, а отрицательные — 36%.

Опрос проводился 27 декабря 2020 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Занять до зарплаты: россияне сводят концы с концами при помощи микрокредитов

— Каждый девятый россиянин опасается того, что 2021 год будет хуже 2020 года

— Специалисты выяснили, о чем чаще всего мечтают россияне