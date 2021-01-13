Кузнецова рассказала о популярных жалобах россиян в новогодние каникулы

Свыше 200 обращений за прошедшие новогодние праздники поступило в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой на различные темы, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе детского омбудсмена.

«Чаще всего заявители обращались по вопросам защиты прав детей на образование, а также по вопросам, связанным с защитой имущественных прав несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе.

Также часто жалобы касались работы органов опеки и попечительства, нехватки лекарств, вопросов по дистанционному образованию, а также безопасности детей в интернете.

Кузнецова отметила, что со всеми поступившими обращениями уже начата работа.

«Помимо поступающих к нам в аппарат жалоб, мы очень внимательно следим за ситуацией в целом. В период зимних каникул были трагические случаи при катании с горок, много пожаров. В конце зимы мы <…> также направим запросы в профильные ведомства, чтобы комплексно оценить, как прошли зимние каникулы для наших детей, и принять необходимые меры», — заключила Кузнецова.

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