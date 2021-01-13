В Крыму задержаны почти половина рейсов из-за тумана

В аэропорту Симферополя из-за тумана задержаны вылеты десяти самолетов, пишет «Интерфакс-Россия» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
«С начала дня аэропорт Симферополя принял четыре рейса. Из-за тумана на данный момент задерживается прибытие и отправление 10 самолетов», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что еще четыре самолета сели на запасных аэродромах в Краснодаре, Сочи и Анапе.
Рейсы задерживаются на срок до пяти часов. Согласно расписанию, 13 января аэропорт должен принять 23 самолета.
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