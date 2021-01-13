У 43 детей из детсада в Ивановской области диагностировали сальмонеллез

Сальмонеллез диагностировали у 43 детей и семи сотрудников детского сада в городе Пучеж Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Ирину Котову.

«У всех заболевших, 43 детей и семи взрослых, подтвердился диагноз «сальмонеллез», — сказала она.

Котова добавила, что следственные действия, направленные на установление источника заражения, продолжаются.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 31 ребенок из детсада «Колокольчик» был госпитализирован в Кинешемскую ЦРБ и больницу № 1 Иванова с признаками отравления. Следователи возбудили дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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