Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку за поход в бар

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жительницу региона, просившую прислать медиков к ее заболевшим родителям, не ходить по барам, пока семья болеет. Глава региона рассказал «Газете.Ru», что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.

История произошла с жительницей Орловской области по имени Наталья. Она записала видеообращение к губернатору, где рассказала, что ее родители с температурой в 38 градусов не могут дождаться приезда медиков, а в больнице на неоднократные звонки никто не отвечает. Глава региона лично ответил девушке: «Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?», — и прикрепил фотографию со страницы Натальи в Instagram, где опубликованы свежие фото с коктейлями из заведения общепита. Орловчане негативно отреагировали на слова губернатора и попросили его «не призывать к морали» девушку.

«Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна. Я извиниться всегда готов, поэтому, когда ситуация будет до конца завершена, тогда и примем решение», — сказал губернатор в беседе с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По словам Клычкова, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у них не подтвердился. При этом Клычков добавил, что в регионе есть задержки с оказанием медпомощи.

«У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. Безусловно, сегодня приходится констатировать, что определенные задержки есть: врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня», — заключил Клычков.