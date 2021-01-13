ФСБ задержало 14 жителей Башкирии по подозрению в экстремизме

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Башкирии и сотрудники полиции задержали 14 местных жителей по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что у подозреваемых обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.
В мае прошлого года Верховный суд Башкирии признал экстремистской организацию «Башкорт».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В подвале жилого дома в Ростове-на-Дону нашли тайник с оружием
— Суд в Ростове дал от 13 до 18 лет членам «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России)
— Ростовчанина осудили на два года за оправдание теракта в Новой Зеландии