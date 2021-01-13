В Ватикане началась вакцинация от коронавируса

В среду утром, 13 января, в Ватикане началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает портал Vatican News.

«Как уже объявлялось Дирекцией по здравоохранению и гигиене, этим утром началась кампания по вакцинации от COVID-19 в холле Зала Павла VI», — уточнил он.

Отмечается, что специальное помещение для вакцинации расположено в одном из холлов Зала Павла VI, где обычно проходят всеобщие аудиенции папы Римского.

Прививать граждан будут на добровольной основе, препарат предоставят людям, достигшим 18 лет.

Сам понтифик ранее заявил, что обязательно сделает прививку от COVID-19, и призвал всех поступить так же.

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