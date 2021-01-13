Турция одобрила использование китайской вакцины от коронавируса

Турция одобрила применение вакцины от коронавирусной инфекции СoronaVac китайской компании SinoVac в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа, передает РИА «Новости».

По его словам, в среду, 13 января, закончились испытания китайского препарата. Коджа отметил, что вакцина достаточно надежная.

«Начиная с сегодняшнего вечера одобрено применение вакцины в экстренных ситуациях. С завтрашнего дня вакцинация начнется для медиков», — подчеркнул министр.

Глава минздрава также добавил, что он и члены научного совета намерены пройти вакцинацию уже в среду.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что в страну поставили китайскую вакцину. Он также отметил, что турецкие власти следят за развитием событий, связанных с российской и британской вакцинами. По словам главы государства, вакцинация в Турции начнется 14-15 января.

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