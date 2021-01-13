В Татарстане пожарные вытащили из горящей квартиры кота

Пожарные вытащили из горящей квартиры в поселке Васильево в Татарстане кота, которого пришлось откачивать с помощью дыхательного аппарата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что загорелась квартира в доме № 56 по улице Ленина. Огонь затронул диван и часть стены.

«Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, а на кухне обнаружили закопченного испуганного кота», — указано в сообщении ведомства.

Кота по кличке Тишка вынесли на свежий воздух и провели ему реанимационные мероприятия с помощи дыхательного аппарата. Животное выжило.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем. В квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели эвакуироваться. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.