У Капитолия прошли немногочисленные протесты против Трампа

Немногочисленные протесты левых прошли у Капитолия в Вашингтоне в среду, 13 января. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
Отмечается, что митингующие пытались повесить на ограждение на внешней стороне Капитолия плакаты с именами 121 конгрессмена и 12 сенаторов, которых они обвиняют в поддержке действующего президента США Дональда Трампа, так как те высказались против утверждения результатов выборов.
В настоящее время вокруг Капитолия продолжается возведение барьеров и заграждений.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США в среду, 13 января, приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующему президенту страны Дональду Трампу.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
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