В РФ предложили ввести ограничения на запуск пиротехники

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой, в котором заявил о необходимости ввести ограничение на использование зарядной пиротехники, передает RT.

Общественник в своем обращении предлагает разрешить запускать фейерверки только пять дней в году. Хамзаев отметил, что граждане, которые покупают пиротехнику, часто не ограничиваются ее использованием исключительно в момент наступления Нового года, а запускают фейерверки поздними вечерами и в ночное время в течение всех новогодних каникул.

По его словам, это создает дискомфорт для граждан, особенно пожилого возраста, и семей с детьми, право на тишину, сон и отдых которых нарушается в длинные праздничные выходные.

«В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря — 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства)», — говорится в тексте обращения.

Хамзаев также добавил, что в некоторых зарубежных странах уже действуют схожие или более жесткие ограничения на использование пиротехники частными лицами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы условия для безопасного запуска пиротехники

— Россиянам объяснили правила запуска фейерверков в праздники

— В Роскачестве дали советы по выбору фейерверков