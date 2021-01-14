В Пулково экстренно сел самолет, следовавший из Москвы в Салехард

В петербургском аэропорту Пулково совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Салехард. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причиной экстренной посадки стал сработавший датчик неисправности приборов.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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