За ночь в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что за прошедшую ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Балканский циклон «Димитриус», накануне обрушившийся на столичный регион, принес обильные снегопады. Например, в Москве на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы», — заявил он.

Синоптик отметил, что столько же осадков было зафиксировано в Наро-Фоминске и Михайловском. По 9 миллиметров выпало в Можайске, Кашире и Коломне.

Так, с полуночи и до утра выпала пятая часть месячной нормы осадков.

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