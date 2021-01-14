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Общество. Новости

Рособрнадзор не рассматривает возможность отмены ОГЭ

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Рособрнадзор исключил возможность отмены основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся 9-х классов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене ОГЭ.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что с законопроектом об отмене экзамена ведомство не ознакомлено. Также в Рособрнадзоре выразили мнение, что при отмене ОГЭ показатели результатов обучения могут снизиться.

Ведомство отметило, что отмена ОГЭ в 2020 году и сокращение числа сдаваемых предметов в 2021 году связаны только с эпидемиологической обстановкой в стране на фоне пандемии коронавируса.

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