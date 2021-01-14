В Дагестане 50 тысяч человек остались без света

В Дагестане почти 53 тысячи человек остались без света из-за сильного ветра, сообщил Ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

«Из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — говорится в сообщении.

Без электричества остались 118 поселений в Цумадинском, Касумкентском и Гунибском районах, где живут около 52 800 человек.

Последствия непогоды устраняют 172 человека и 69 единиц техники.

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