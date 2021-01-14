Коронавирус выявили еще у 24 763 жителей России

В России выявили 24 763 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
За прошедший день также вылечились 27 956 пациентов, скончались 570.
За весь период пандемии в стране подтвердили 3 495 816 случаев инфицирования, выздоровели 2 882 044 человека, умерли 63 940.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Опасно для жизни: от каких лекарств стоит отказаться при COVID-19
— В ВОЗ предрекли более тяжелый год пандемии коронавируса
— Ученый рассказал, как обнаружить бессимптомно перенесенный коронавирус