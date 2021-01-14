Мужчина открыл стрельбу в кафе на севере Москвы

На севере Москвы мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 13 января в кафе на Ленинградском проспекте, 37, строение 12.

Около 21.00 в заведении между неизвестными произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил по гражданам из предмета, похожего на травматический пистолет. После этого мужчина скрылся.

В медучреждение за помощью обратились четыре посетителя кафе.

Полиция начала доследственную проверку.

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