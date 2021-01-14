В Индии полиция арестовала мужчину по закону о защите коров

На юго-западе Индии полиция арестовала мужчину, перевозившего крупный рогатый скот, по новому закону о защите коров, которые считаются священными животными в стране. Об этом сообщила газета «The Hindu».

Отмечается, что на задержанного напали неизвестные. Они обыскали грузовик и избили водителя, заподозрив, что он везет коров на скотобойню. Мужчина оказался в больнице.

Министр юстиции штата Карнатаки Джей Мадхусвами осудил мужчину и поддержал его арест. В отношении напавших тоже возбуждено уголовное дело.

В декабре 2020 года Индия приняла закон о защите коров. Виновные в забое священных животных теперь будут отправлять в тюрьму на срок от трех до семи лет. Также им грозит штраф от $683 до $6 833.

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