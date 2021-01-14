Британский штамм коронавируса обнаружен в 25 европейских странах, в том числе в России. Об этом заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюгге, пишет РИА «Новости».

«Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего озабоченность варианта SARS-CoV-2 для нашего общественного здравоохранения», — сказал Клюгге.

По его словам, на данный момент мутация не влияет на тяжесть заболевания. Тем не менее, новый штамм заразнее и быстрее распространяется.

«При отсутствии интенсивных мер, которые замедлят его распространение, он увеличит нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения», — добавил эксперт.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.

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