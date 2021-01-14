Эксперт прокомментировал запрет применять вакцину Pfizer в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН прокомментировал запрет Росздравнадзора применять вакцину от Pfizer в России.

По его словам, этот препарат требует особых условий хранения и транспортировки.

«Представьте, мы бы где-нибудь за рубежом привезли в кармане и стали бы делать. Как бы к этому отнеслись? У каждого государства свои правила», — отметил эксперт.

Он добавил, что для импорта вакцин в страну необходима официальная государственная регистрация.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в России запрещено применять не зарегистрированные на ее территории вакцины от коронавируса. Это правило распространяется и на международный медицинский кластер в Сколково, и на вакцину Pfizer.

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