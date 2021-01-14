В Госдуме раскритиковали идею губернатора Сахалина ввести бейджи для вакцинированных

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко не имеет полномочий отменять масочный режим для привитых граждан, выдавая им после вакцинации бейджи. Об этом «Газете.Ru» рассказал член комитета по охране здоровья Государственной думы Алексей Куринный.

В четверг глава Сахалина Валерий Лимаренко анонсировал массовую вакцинацию, которая стартует в регионе 16 января. Те, кто привьется препаратом «Спутник V», по словам губернатора, получат специальный бейдж.

«Креативный губернатор: он сегодня перепрыгивает свои полномочия, потому что Роспотребнадзор эти правила вводил, а не губернатор. Соответственно, только Роспотребнадзор может их смягчить либо ввести подобного рода исключения», — сказал Куринный.

Депутат уточнил, что не видит смысла для введения подобных правил по всей стране и предупредил о неблагоприятных последствиях такого «разделения общества» с помощью отличительных знаков.

«Найдутся желающие, которые прикрепят значок просто так и будут с ним ходить, потому что они не желают, COVID-диссиденты или еще что-то. Если общие правила для всех введены, значит, носим маски все, независимо, привитый ты или нет. Тем более, что сама прививка на 100% не гарантирует, что человек не заразится», — добавил Куринный.

На вопрос, как жителям Сахалина относиться к предложению губернатора, Куринный ответил, что ему «тяжело обсуждать местных князьков с их желаниями в очередной раз заявить о себе». По словам депутата, в регионе есть другие сферы, которые требуют губернаторских инициатив.

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