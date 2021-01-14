В Липецке девушка упала в яму с кипятком

В Липецке 19-летняя девушка упала в яму с кипятком, образовавшуюся из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщают «Вести Липецк».
Прохожие помогли пострадавшей выбраться из ямы. В шоковом состоянии она отправилась домой, откуда ей вызвали скорую помощь.
В областном ожоговом центре девушке диагностировали 30% ожогов тела. Она проходит лечение в отделении интенсивной терапии.
По информации СМИ, здесь же лечатся еще два липчанина, которые до этого провалились в эту же яму на машине «Лада Веста».
В ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» заявили о готовности помочь пострадавшим жителям города.
По факту произошедшего полиция начала проверку.
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