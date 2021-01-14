Мурашко сравнил число пострадавших от пандемии в России и после трагедии в Хиросиме

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сравнил число пациентов с COVID-19 в стране c числом пострадавших после трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Об этом сообщает ТАСС.
«В определенный момент времени мы имели одновременно количество пациентов, достигшее 1 млн 200 тыс. человек. Для примера: в период трагедии в Хиросиме и Нагасаки было 230 тыс. человек», — говорится в сообщении.
По словам министра, для того, чтобы система здравоохранения РФ могла справиться с таким объемом пациентов, были созданы телемедицинские центры, а также переобучено около 1,4 млн медицинских работников.
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