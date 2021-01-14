Президент Турции Тайип Эрдоган получил первую дозу вакцины от COVID-19 в городской больнице Анкары. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, президенту ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа первым в стране получил вакцину от коронавирусной инфекции CoronaVac.

В Турции коронавирусом заразились 2 355 839, выздоровели 2 227 927, скончались 23 325 человек.

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