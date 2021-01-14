В Тюменской области врач умер по дороге за забытыми инструментами

В Тюменской области фельдшера сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 км деревню за забытыми инструментами. Об этом сообщает МК.

Согласно сообщению, 18 декабря 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр.

Деревня, где он забыл инструменты, расположена в 50 км от больницы. Ему якобы не предоставили служебный автомобиль, а денег на автобус у него не было.

Пройдя 27 км врач попал под колеса машины.

Отмечается, что бывшая участковая медсестра областной больницы №15 Ольга Тунгулина написала о смерти Кожахметова в соцсетях. После этого старшая медсестра Наталья Пермякова, которая якобы заставила врача идти за инструментами, и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Олег Фалалеев написали на нее заявление в полицию о клевете.