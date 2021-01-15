Бойца Нацгвардии США арестовали за участие в штурме Капитолия

Один из задержанных во время штурма Капитолия США является действующим бойцом Национальной гвардии штата Вирджиния, сообщает The Hill со ссылкой на заявление ведомства.

Капрал Нацгвардии Вирджинии Джейкоб Фракер был арестован по обвинению в умышленном проникновении или пребывании на территории режимного объекта без законных полномочий и хулиганском поведении, указано в сообщении.

«Национальная гвардия Вирджинии проведет расследование по этому поводу и предоставит дополнительную информацию, когда оно будет завершено», – подчеркнули в ведомстве.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она поступит на рассмотрение сената.

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