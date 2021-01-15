При землетрясении в Индонезии погибли 26 человек

В результате землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии погибли 26 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали о 7 погибших и 600 пострадавших.

По данным национального управления по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), магнитуда землетрясения была равна 6,2. Эпицентр толчков находился недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси.

Отмечается, что стихия разрушила множество зданий регионе. В настоящее время спасатели применяют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

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