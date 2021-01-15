Варламов заявил об освобождении россиян в Южном Судане

Блогер Илья Варламов сообщил об освобождении своих спутников в Южном Судане. Соответствующий пост он сделал в своем Telegram-канале.

«Все на свободе», — написал он.

13 января Илья Варламов сообщил, что их с супругой, Петром Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. К вечеру того же дня россияне были освобождены. Впоследствии стало известно, что Варламов и Верзилов будут депортированы в Россию.

Позже блогер сообщил о новом задержании его жены Любови Варламовой, директора Европейской Гимназии Ивана Боганцева и Вадима Гинзбурга. Согласно данным геолокации, вышеперечисленные лица находились на военной базе в центре Джубы.

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