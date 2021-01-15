Роспотребнадзор заявил об отсутствии гриппа в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствуют случаи заболевания гриппом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такая ситуация наблюдается впервые.

Кроме того, глава ведомства отметила, что вакцинацию прошли 60% населения. При этом также продолжают соблюдаться меры по борьбе с распространением респираторных инфекций.

«Мы готовы забыть, что такое грипп <...> сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января», — подчеркнула Попова.

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