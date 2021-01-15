Мишустин утвердил глав новых подразделений аппарата кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел назначение семи глав новых подразделений аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно тексту документа, директором департамента промышленности назначен Кирилл Лысогорский, руководителем департамента строительства назначен Максим Степанов, главой департамента регионального развития — Василий Анохин.

Кроме того, директором департамента транспорта стал Анатолий Мещеряков, департаментом сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования будет руководить Павел Степанов, а департаментом энергетики — генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, Александр Буряк будет утвержден на место главы сводно-аналитического управления правительства.

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