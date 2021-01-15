Россиянина уволили из «Института Катона» в США после поста о штурме Капитолия

В США из «Института Катона» был отстранен от должности старший научный сотрудник исследовательской организации Андрей Илларионов, бывший советник президента России Владимира Путина по экономике. Об этом россиянин заявил на своей странице в «Живом Журнале».

Ранее в Институте Кантона было инициировано служебное расследование из-за якобы распространения россиянином конспирологических теорий о выборах 2020 года в США и штурме Капитолия в Вашингтоне. В частности речь шла о публикации в блоге старшего научного сотрудника о прошедших событиях. Высшее руководство «Института Катона» выразил несогласие с утверждениями Илларионова.

«Как сообщил мне вице-президент Института, причиной (увольнения. — «Газеты.Ru») является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту «Поджог Рейхстага — 2021» в этом блоге», — написал Илларионов.

По его словам, он всегда интересовался отношением Института к тем или иным темам, однако всегда получал ответ, что «у Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы». Также руководство отмечало, что сотрудники имеют право на выражение разных позиций.

Россиянин подчеркнул, что этот подход исследовательской организации позднее был изменен.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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