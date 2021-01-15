Завершено расследование нового дела против экс-полковника Захарченко

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следствие завершило расследование еще одного уголовного дела в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) России Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о деле по факту взяточничества, которое в том числе касается его соучастников: Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова.

Мужчины обвиняются в получении и даче взятки, посредничестве во взяточничестве и других преступлениях. Как уточняется, уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру России, которая утвердит обвинительное заключение.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Он был приговорен к 12,5 года лишения свободы.

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