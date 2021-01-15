Эксперт о возвращении Навального: его фактически подставляют

Возвращение Алексея Навального в Россию — в значительной степени осознанная провокация, считает член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло.

В его представлении, происходящее вокруг Навального — это оперативная комбинация ряда специальных служб.

«Сценарий был отработан еще в Солсбери, но в данном случае место Скрипалей занял Навальный, — убежден Манойло. — Плюс удалось немцев подтянуть — почерк прослеживается, в глаза бросается».

«А, например, в истории с его расследованием видно, что приведенные данные — те, что получают оперативные сотрудники разведки, а не журналисты», — констатирует эксперт.

Профессор считает, что история с Навальным, как и любая другая истории, должна развиваться, а для ее оживления должны появляться новые действия, повороты, лица.

«Сейчас же история Навального встала на паузу. Чтобы она продолжалась, нужен новый поворот. Поэтому Навального решили направить обратно в Россию», — говорит член научного совета при Совете безопасности РФ.

Кроме того, Манойло не исключает, что жена Навального вскоре подхватит знамя мужа и продолжит его борьбу.

«Станет Светланой Тихановской №2, — предположил эксперт. — О жизни и здоровье Навального никто из его кураторов, конечно, не задумывается — его фактически подставляют».