Белоруссия заявила о задержании подозреваемых в финансировании протестов

МВД Белоруссии заявило о задержании лиц, которые подозреваются в осуществлении финансирования протестных акций. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Правоохранители отметили, что всего были задержаны два человека. Согласно представленным данным, в их тайниках были обнаружены свыше 100 тыс. в долларах и евро.

В заявлении сказано, что задержанными являются индивидуальные предприниматели, проживающие в Минске. Сама процедура была проведена 12 января 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что «денежные средства для этих целей предоставлялись фондом BYHELP».

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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