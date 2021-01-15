Шесть человек спасли во время пожара в доме на западе Москвы

На западе Москвы в квартире в жилом многоэтажном доме в Хорошево-Мневники произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЧП произошло на улице Березовой, дом 17.

МЧС уточняет, что из горящей квартиры были спасены шесть человек. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

В ведомстве добавили, что пожар был потушен на площади 50 кв. м.

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