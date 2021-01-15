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Общество. Новости

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В Германии планируют создать специальную «тюрьму» для нарушителей карантина

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Немецкая федеральная земля Саксония планирует создать специальное учреждение для «принудительного размещения» граждан, которые неоднократно нарушали карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает таблоид Bild.

Власти хотят переоборудовать для этого центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году.

По данным издания, территорию, окруженную забором, будет охранять полиция. Каковы будут условия и стоимость размещения в учреждении пока неизвестно.

В Германии, по последним данным, зарегистрировано 2,02 млн случаев COVID-19.

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